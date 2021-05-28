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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
09:27
Политика
Международный комитет Совфеда рассмотрит выход России из Договора по открытому небу
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Ведущая BBC скончалась после прививки AstraZeneca

Происшествия
Ведущая BBC скончалась после прививки AstraZeneca
pixabay.com

Лондон, 28 мая. Ведущая телеканала BBC Лиза Шоу умерла в возрасте 44 лет после того как привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом рассказала семья покойной.

Сотрудница телеканала BBC почувствовала сильные головные боли после того как ей сделали укол. Об этом сообщило британское издание The Sun.

«Ее от тромбов и кровоизлияния лечила бригада интенсивной терапии Королевской больницы Виктории. К сожалению, в пятницу она скончалась в окружении своей семьи. Мы опустошены, и в нашей жизни есть дыра в форме Лизы, которая никогда не может быть заполнена. Мы всегда будем любить ее и скучать по ней. Это было огромным утешением видеть, как ее любили те, с кем она поддерживала контакт. Мы просим уединения в это время, чтобы позволить нам горевать», — заявила семья Лизы.

Напомним, ранее Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий заявило, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают риски для большинства людей. Официально связь препарата со случаями тромбоза не доказана. Однако в некоторых странах применение вакцины было ограничено.

Ранее компания AstraZeneca опубликовала статистику, в которой утверждается, что вакцинация препаратом от Pfizer чаще приводит к смертельному исходу, чем применение оксфордской вакцины.

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вакцина bbc прививка коронавирус COVID-19 astrazeneca
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Все новости / Происшествия / Ведущая BBC скончалась после прививки AstraZeneca
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