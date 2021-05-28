Ведущая BBC скончалась после прививки AstraZeneca

Лондон, 28 мая. Ведущая телеканала BBC Лиза Шоу умерла в возрасте 44 лет после того как привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом рассказала семья покойной.

Сотрудница телеканала BBC почувствовала сильные головные боли после того как ей сделали укол. Об этом сообщило британское издание The Sun.

«Ее от тромбов и кровоизлияния лечила бригада интенсивной терапии Королевской больницы Виктории. К сожалению, в пятницу она скончалась в окружении своей семьи. Мы опустошены, и в нашей жизни есть дыра в форме Лизы, которая никогда не может быть заполнена. Мы всегда будем любить ее и скучать по ней. Это было огромным утешением видеть, как ее любили те, с кем она поддерживала контакт. Мы просим уединения в это время, чтобы позволить нам горевать», — заявила семья Лизы.

Напомним, ранее Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий заявило, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают риски для большинства людей. Официально связь препарата со случаями тромбоза не доказана. Однако в некоторых странах применение вакцины было ограничено.

Ранее компания AstraZeneca опубликовала статистику, в которой утверждается, что вакцинация препаратом от Pfizer чаще приводит к смертельному исходу, чем применение оксфордской вакцины.