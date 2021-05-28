Треть россиян хотели бы ходить на работу с питомцами

Москва, 28 мая. Треть жителей России хотела бы иметь возможность брать домашних питомцев в офис, свидетельствуют данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Хотели бы брать питомца в офис время от времени 31% опрошенных. Эту идею поддерживают 67% женщин и 33% мужчин. За pet-friendly выступают 45% респондентов в возрастной категории 25-34 года и всего 21% работников старше 45 лет.

В США посещать офис вместе с домашними животными разрешает каждая пятая компания, в Европе — каждая десятая, сообщает РИА Новости.

Онлайн-опрос проводился во всех регионах страны 22-26 мая. Всего было опрошено 2225 респондентов.

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