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09:57
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УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
09:27
Политика
Международный комитет Совфеда рассмотрит выход России из Договора по открытому небу
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Треть россиян хотели бы ходить на работу с питомцами

Общество
Треть россиян хотели бы ходить на работу с питомцами
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 28 мая. Треть жителей России хотела бы иметь возможность брать домашних питомцев в офис, свидетельствуют данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Хотели бы брать питомца в офис время от времени 31% опрошенных. Эту идею поддерживают 67% женщин и 33% мужчин. За pet-friendly выступают 45% респондентов в возрастной категории 25-34 года и всего 21% работников старше 45 лет.

В США посещать офис вместе с домашними животными разрешает каждая пятая компания, в Европе — каждая десятая, сообщает РИА Новости.

Онлайн-опрос проводился во всех регионах страны 22-26 мая. Всего было опрошено 2225 респондентов.

Ранее специалисты объяснили топ-5 странных привычек домашних собак. Большинство из них объясняется как физиологическими, так и психологическими особенностями.

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россия опрос питомцы
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