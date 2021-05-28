Пирс Морган назвал «Друзей» самым переоцененным шоу в истории телевидения

Лос-Анджелес, 28 мая. Британский журналист Пирс Морган обрушился с критикой на ситком «Друзья», однако подписчики не разделили его негодования относительно сериала и его вышедшего спецвыпуска.

Бывший ведущий передачи «Доброе утро, Британия» через свой аккаунт в Twitter заявил, что не понимает всеобщего ажиотажа вокруг популярного сериала. Об этом заявляет The Sun.

«Неужели я единственный человек в мире, которому все это безразлично? «Друзья» — это не смешно, никогда не было и не будет. Самое переоцененное шоу в истории телевидения», — написал Морган.

Однако с этим утверждением не согласился даже сын журналиста Спенсер Морган. Он пошутил над отцом, сказав, что для наслаждения шоу нужно иметь чувство юмора. Схожим образом высказались и фанаты сериала.

«Вы имеете право на свое мнение, но вы ошибаетесь», — подчеркнул один из пользователей.

«Я не фанат «Друзей», но блин, парень, как это можно переоценить?» — отметил другой подписчик.

Ранее исполнитель роли Джоуи Мэтт Леблан во время спецвыпуска «Друзья: воссоединение» рассказал, как повредил плечо во время съемок, что серьезно усложнило процесс создания ситкома.