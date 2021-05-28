Дуэйн Джонсон рассказал о подготовке к «Черному Адаму»

Лос-Анджелес, 28 мая. Актер Дуэйн Джонсон играет главную роль в фильме от DC Entertainment «Черный Адам». Голливудская звезда старается держать себя в форме, чем похвастался в соцсетях.

Каждый раз для участия в съемках артист тщательно готовится к своей роли, прежде всего физически. Он соблюдает строгую диету и занимается в спортзале по особым программам. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«На этой неделе у меня будет большая сцена для «Черного Адама», которая требует, чтобы я снял футболку. Усердно тренируюсь, соблюдаю диету, одновременно вытягиваю весь натрий и каждую унцию воды и пищи. Последние 48 часов, поехали», — подписал пост актер.

Не забывает Джонсон и о физических упражнениях. Ранее он на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с тренировки. По ней можно судить, что актер готов к своей роли и будет поддерживать форму на протяжении всего съемочного процесса.

Ранее стало известно, что киностудия Marvel Studios побила свой рекорд по просмотрам на YouTube. За сутки тизер-трейлер фильма «Вечные» просмотрели 77 млн раз.