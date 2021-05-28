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28 мая 10:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
09:27
Политика
Международный комитет Совфеда рассмотрит выход России из Договора по открытому небу
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Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты

Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
freepik.com  /  wayhomestudio

Москва, 28 мая. Бездумное употребление гормональных препаратов может привести к необратимым последствиям, поэтому нужно придерживаться нескольких правил, рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

Для начала нужно задуматься о причинах сбоя в работе организма, и лишь потом хвататься за таблетки. Например, гормоны щитовидной железы — белковой структуры, они состоят из аминокислоты тирозина и йода. Если включить в свой рацион достаточное количество белковой пищи и продуктов, богатых йодом, то организм получит «строительные материалы» для выработки гормона, пояснила специалист в беседе с 360tv.ru.

Среди других причин перебоев — неправильный образ жизни, нарушение режима сна, неполноценное питание или работа на износ. Не нужно возводить гормоны на пьедестал и забывать, что наш организм способен сам производитель гормоны.

Если он этого не делает, то возможно, вы наблюдаете своеобразный призыв на помощь от вашего тела, которое уже не может функционировать в нездоровых условиях жизни. Распознавать такие сигналы нужно с квалифицированным специалистом, который осознает, что цена необдуманного выписанного гормонального препарата — здоровье, заключила врач.

Недавно врач Александр Мясников рассказал, почему ему плохо понятен механизм диагностики психиатрических отклонений. По его словам, соответствие различным нормам не вызывает вопросов, а вот кто установил нормы «нормальности» именно таковыми — это другое дело.

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здоровье препараты гормоны
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Все новости / Общество / Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
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