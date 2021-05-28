Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты

Москва, 28 мая. Бездумное употребление гормональных препаратов может привести к необратимым последствиям, поэтому нужно придерживаться нескольких правил, рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

Для начала нужно задуматься о причинах сбоя в работе организма, и лишь потом хвататься за таблетки. Например, гормоны щитовидной железы — белковой структуры, они состоят из аминокислоты тирозина и йода. Если включить в свой рацион достаточное количество белковой пищи и продуктов, богатых йодом, то организм получит «строительные материалы» для выработки гормона, пояснила специалист в беседе с 360tv.ru.

Среди других причин перебоев — неправильный образ жизни, нарушение режима сна, неполноценное питание или работа на износ. Не нужно возводить гормоны на пьедестал и забывать, что наш организм способен сам производитель гормоны.

Если он этого не делает, то возможно, вы наблюдаете своеобразный призыв на помощь от вашего тела, которое уже не может функционировать в нездоровых условиях жизни. Распознавать такие сигналы нужно с квалифицированным специалистом, который осознает, что цена необдуманного выписанного гормонального препарата — здоровье, заключила врач.

Недавно врач Александр Мясников рассказал, почему ему плохо понятен механизм диагностики психиатрических отклонений. По его словам, соответствие различным нормам не вызывает вопросов, а вот кто установил нормы «нормальности» именно таковыми — это другое дело.