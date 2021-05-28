Фильм «Джокер» может получить продолжение

Лос-Анджелес, 28 мая. Изначально «Джокер» задумывался как целостный фильм. Однако история об известном антагонисте Бэтмена может получить продолжение.

Оригинальная картина с актером Хоакином Фениксом в главной роли получила положительные оценки зрителей и кинокритиков. Она собрала в прокате свыше 1 млн долларов, а потому не удивительно, что эта кинофраншиза может начать расширяться. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

В недавней статье о лучших адвокатах Голливуда от The Hollywood Reporter упоминается, что режиссер Тодд Филлипс подписал контракт на создание второй части «Джокера». Ранее в этом месяце СМИ уже заявляли о возможном сиквеле. Однако пока не уточняется, вернется ли Хоакин Феникс к своей роли.

Кроме того, сиквел может быть реализован различными способами. Это может быть отдельная картина, которая лишь вскользь затрагивает киновселенную DC. Однако Джокера могут сделать вновь главным злодеем Бэтмена. В этом случае не исключено, что роль персонажа может достаться другому актеру.

Ранее стало известно, что новый фильм «Зловещие мертвецы» выйдет сразу в Интернете. Картина не получит премьеру на большом экране.