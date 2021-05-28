Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России

Москва, 28 мая. Минсельхоз РФ оценил сообщения о риске дефицита яиц в стране, такого развития событий министерство не ожидает.

Ранее Росстат выяснил, что отпускные цены российских производителей пищевых продуктов выросли с начала года на 6,4%. Рост цен в апреле по отношению к марту составил 1,6%. В первом квартале текущего года цены выросли на 4,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продукты подорожали на 16%.

В минувшем году за первые четыре месяца 2020 года цены выросли на 2,3%. Рост в апреле по сравнению с мартом составил 1,6%. Рост цен за первые четыре месяца прошлого года по сравнению с периодом 2019 года составил только 0,3%.