Социальные выплаты на покупку жилья для сирот появятся в Новосибирской области

Новосибирск, 28 мая. Закон о социальных выплатах детям-сиротам на приобретение жилья в собственность принят в первом чтении в Новосибирской области.

Депутаты регионального парламента одобрили в первом чтении проект областного закона «О социальной выплате на приобретение жилого помещения», разработанный прокуратурой совместно с правительством Новосибирской области.

В качестве альтернативного инструмента обеспечения жильем льготной категории жителей вводится новый жилищный сертификат. Он будет предоставляться однократно и только по желанию лиц, достигших 23-летнего возраста, включенных в список детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями, и не получивших жилье. Объем выплаты будет зависеть от установленного размера площади жилого помещения (33 кв. метра) и средней рыночной стоимости квадратного метра, устанавливаемого Минстроем России.

В прокуратуре Новосибирской области отмечают, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа в регионе стоит остро, на 1 мая текущего года в очереди числилось 5328 человек.

«Сложившуюся ситуацию существенно усугубляет наличие неисполненных судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, которых сейчас 399», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее новосибирский прокуратур обратился в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием принять меры к проведению капитального ремонта Октябрьского моста, его дорожного полотна и профинансировать необходимые работы. Эксплуатация сооружения без ремонта угрожает безопасности людей. Эксперты признали мост ограниченно работоспособным еще четыре года назад.