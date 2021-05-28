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новостей
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
09:27
Политика
Международный комитет Совфеда рассмотрит выход России из Договора по открытому небу
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Социальные выплаты на покупку жилья для сирот появятся в Новосибирской области

Общество
Социальные выплаты на покупку жилья для сирот появятся в Новосибирской области
 /  Прокуратура Новосибирской области

Новосибирск, 28 мая. Закон о социальных выплатах детям-сиротам на приобретение жилья в собственность принят в первом чтении в Новосибирской области.

Депутаты регионального парламента одобрили в первом чтении проект областного закона «О социальной выплате на приобретение жилого помещения», разработанный прокуратурой совместно с правительством Новосибирской области.

В качестве альтернативного инструмента обеспечения жильем льготной категории жителей вводится новый жилищный сертификат. Он будет предоставляться однократно и только по желанию лиц, достигших 23-летнего возраста, включенных в список детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями, и не получивших жилье. Объем выплаты будет зависеть от установленного размера площади жилого помещения (33 кв. метра) и средней рыночной стоимости квадратного метра, устанавливаемого Минстроем России.

В прокуратуре Новосибирской области отмечают, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа в регионе стоит остро, на 1 мая текущего года в очереди числилось 5328 человек.

«Сложившуюся ситуацию существенно усугубляет наличие неисполненных судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, которых сейчас 399», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее новосибирский прокуратур обратился в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием принять меры к проведению капитального ремонта Октябрьского моста, его дорожного полотна и профинансировать необходимые работы. Эксплуатация сооружения без ремонта угрожает безопасности людей. Эксперты признали мост ограниченно работоспособным еще четыре года назад.

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прокуратура законопроект социальные выплаты дети-сироты
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