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28 мая 09:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
09:27
Политика
Международный комитет Совфеда рассмотрит выход России из Договора по открытому небу
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Башар Асад победил на выборах в Сирии. События дня

ФАН-ТВ
Башар Асад победил на выборах в Сирии. События дня
telegram.org  /  رئاسة الجمهورية العربية السورية

США не вернутся в Договор по открытому небу

В преддверии саммита президентов России и США официальный Вашингтон уведомил Москву о том, что не вернется в Договор по открытому небу. Информацию подтвердили в российском МИД. Договор был подписан без малого 30 лет назад. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли проводить разведывательные полеты и открыто собирать информацию о деятельности вооруженных сил друг друга. В ноябре прошлого года по инициативе действующего тогда президента Трампа Штаты вышли из соглашения. Несмотря на яростную критику действий предшественника, администрация нового хозяина Белого дома Джо Байдена осталась верна этой позиции. На фоне нарушения баланса интересов государств 19 мая Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Теперь слово за Советом Федерации.

Постпред РФ при ООН призвал решить палестино-израильский конфликт

Башар Асад победил на выборах в Сирии. События дня
twitter.com  / @RussiaUN

Постпред России при Организации Объединенных Наций выступает за незамедлительное решение палестино-израильского конфликта. Василий Небензя считает его ключевой для всего Ближнего Востока проблемой. Такое заявление дипломат сделал на заседании Совбеза ООН. Постпред видит необходимость в координации международных и региональных усилий для перезапуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем на основе резолюций ООН и принципа «двух государств». Кроме того, Небензя призвал США, ЕС и ООН рассмотреть предложение России по проведению министерской встречи «ближневосточного квартета» посредников.

Башар Асад победил на выборах в Сирии

Башар Асад победил на выборах в Сирии. События дня
telegram.org  / رئاسة الجمهورية العربية السورية

Сторонники действующего президента Сирии празднуют триумф своего национального лидера. Дамаск отметил уже четвертую победу Башара Асада салютом и масштабными народными гуляниями. На воскресных выборах глава арабской республики получил поддержку 95,1% соотечественников. В голосовании приняли участие свыше 14 миллионов избирателей. Асад поблагодарил сирийцев за патриотизм и призвал вместе возрождать страну. Между тем еще задолго до голосования Великобритания, Германия, Италия, Франция и США отказались признавать честными президентские выборы в Сирии.

ФРГ обвинила Лукашенко в «воздушном пиратстве»

Башар Асад победил на выборах в Сирии. События дня
ПолитРоссия  / wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сфальсифицировал угрозу минирования самолета Ryanair. Кроме того, инцидент с вынужденной посадкой в Минске Шольц назвал «неслыханным актом воздушного пиратства». Вице-канцлер призвал президента России Владимира Путина «надавить» на белорусского лидера и добиться немедленного освобождения бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки — Софии Сапеги. Международная организация гражданской авиации уже сообщила о намерении расследовать ситуацию с приземлением рейса авиакомпании Ryanair в Минске.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Башар Асад победил на выборах в Сирии. События дня
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