Башар Асад победил на выборах в Сирии. События дня

США не вернутся в Договор по открытому небу В преддверии саммита президентов России и США официальный Вашингтон уведомил Москву о том, что не вернется в Договор по открытому небу. Информацию подтвердили в российском МИД. Договор был подписан без малого 30 лет назад. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли проводить разведывательные полеты и открыто собирать информацию о деятельности вооруженных сил друг друга. В ноябре прошлого года по инициативе действующего тогда президента Трампа Штаты вышли из соглашения. Несмотря на яростную критику действий предшественника, администрация нового хозяина Белого дома Джо Байдена осталась верна этой позиции. На фоне нарушения баланса интересов государств 19 мая Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Теперь слово за Советом Федерации.

Постпред РФ при ООН призвал решить палестино-израильский конфликт twitter.com / @RussiaUN Постпред России при Организации Объединенных Наций выступает за незамедлительное решение палестино-израильского конфликта. Василий Небензя считает его ключевой для всего Ближнего Востока проблемой. Такое заявление дипломат сделал на заседании Совбеза ООН. Постпред видит необходимость в координации международных и региональных усилий для перезапуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем на основе резолюций ООН и принципа «двух государств». Кроме того, Небензя призвал США, ЕС и ООН рассмотреть предложение России по проведению министерской встречи «ближневосточного квартета» посредников.

Башар Асад победил на выборах в Сирии telegram.org / رئاسة الجمهورية العربية السورية Сторонники действующего президента Сирии празднуют триумф своего национального лидера. Дамаск отметил уже четвертую победу Башара Асада салютом и масштабными народными гуляниями. На воскресных выборах глава арабской республики получил поддержку 95,1% соотечественников. В голосовании приняли участие свыше 14 миллионов избирателей. Асад поблагодарил сирийцев за патриотизм и призвал вместе возрождать страну. Между тем еще задолго до голосования Великобритания, Германия, Италия, Франция и США отказались признавать честными президентские выборы в Сирии.