Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота

Владивосток, 28 мая. Новый противодиверсионный катер «Юнармеец Сахалина» проекта «Грачонок» с водоизмещением 138 т вошел в состав Тихоокеанского флота.

Согласно информации пресс-службы ТОФ, церемония подъема Военно-морского флага на катере проекта 21980 прошла в Петропавловске-Камчатском. Участие в мероприятии принял командующий Войсками и силами на Северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, а также ветераны военной службы и юнармейцы.

«Новый катер стал уже третьим кораблем проекта «Грачонок», поступившим в соединение кораблей охраны водного района ОКВС в рамках программы перевооружения, и пятым на ТОФ», – говорится в сообщении.

Катер возводился на заводе «Восточная верфь» во Владивостоке. Его задачей является борьба с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов на пунктах базирования и подступах к ним. Судно имеет современное радиоэлектронное вооружение и новейший водолазный комплекс. Все это дает возможность обнаруживать и обследовать подводные объекты. Также «Грачонок» несет противодиверсионные гранатометы и ЗРК.

Недавно Украина провела в Азовском море показные учения с двумя катерами. ВМС отработали высадку с вертолета в море десантно-штурмовой группы, а также элементы морского боя с надводными кораблями условного противника.