Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены

Колыма, 28 мая. Между жительницей Колымы и ее соседом в августе 2020 года произошел конфликт. Причиной этого стала собака, которая принадлежала семейной паре.

Супруг поехал выяснять отношения с соседом после жалобы жены. Путь его лежал в село Верхний Сеймчан, куда уехал сосед. Муж обнаружил его и избил до смерти. Полученные травмы стали причиной смерти 51-летнего мужчины в больнице через пару часов после происшествия.

Суд признал 49-летнего колымчанина виновным и приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о страшной травме мотоциклиста в результате ДТП в Тверской области. В аварии помимо двухколесного транспортного средства участвовал и автомобиль Suzuki Grand Vitara.