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Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
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08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
Общество
Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей
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Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка

Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
Global Look Press  /  Cindy Yamanaka / ZUMAPRESS.com

Москва, 28 мая. Выбрать подходящую няню бывает непросто. При поисках необходимо быть готовым к пробному периоду, который покажет, как няня общается с ребенком.

Для начала нужно определиться со своими приоритетами: воспитатель, человек с медицинскими знаниями или просто веселая няня-студентка, с которой будет легко найти общий язык. Об этом рассказали эксперты сервиса СберУслуги, передает РИА Новости.

Далее с кандидаткой нужно назначить встречу в любой удобной обстановке. Предварительно нужно подготовить список вопросов для обсуждения, которые позволят выявить навыки няни.

«Возможно, не так просто рассказывать о себе и своей семье едва знакомому человеку, но контракт с няней — двусторонняя договоренность. Расскажите, как вы живете, что для вас важно, какой у вас ребенок и с чем именно нужна помощь», — советуют эксперты.

Лучше всего искать няню по соседству. Важно проверить, как она ладит с ребенком, и подходят ли они друг другу. Дети обязательно должны участвовать в процессе.

Многие родители уверены, что компьютерные игры негативно влияют на психику детей. Можно ли жестокость подростков назвать последствиями увлечения такими играми, рассказала ранее ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова.

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ребенок няня родитель
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