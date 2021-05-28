Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка

Москва, 28 мая. Выбрать подходящую няню бывает непросто. При поисках необходимо быть готовым к пробному периоду, который покажет, как няня общается с ребенком.

Для начала нужно определиться со своими приоритетами: воспитатель, человек с медицинскими знаниями или просто веселая няня-студентка, с которой будет легко найти общий язык. Об этом рассказали эксперты сервиса СберУслуги, передает РИА Новости.

Далее с кандидаткой нужно назначить встречу в любой удобной обстановке. Предварительно нужно подготовить список вопросов для обсуждения, которые позволят выявить навыки няни.

«Возможно, не так просто рассказывать о себе и своей семье едва знакомому человеку, но контракт с няней — двусторонняя договоренность. Расскажите, как вы живете, что для вас важно, какой у вас ребенок и с чем именно нужна помощь», — советуют эксперты.

Лучше всего искать няню по соседству. Важно проверить, как она ладит с ребенком, и подходят ли они друг другу. Дети обязательно должны участвовать в процессе.

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