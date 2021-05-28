Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом

Магадан, 28 мая. Женщина без прав погибла в ДТП в Хасынском районе Магаданской области, сообщает региональный главк МВД.

Сообщение об инциденте поступило утром в дежурную часть Отделения МВД России по Хасынскому району. Дорожная авария произошла на 1730 километре трассы «Колыма».

Согласно предварительным данным, 51-летняя женщина находилась за рулем автомобиля «Ниссан-Датсун». Она не справилась с управлением машиной и съехала с проезжей части.

Инспекторы ДПС выехали на место дорожной аварии. Погибшая не имела права управления транспортными средствами. Выясняются обстоятельства инцидента.

Накануне стало известно, что четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае. Трое детей и одна женщина получили травмы при опрокидывании автомобиля.