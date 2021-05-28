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Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
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08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
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Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом

Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Магадан, 28 мая. Женщина без прав погибла в ДТП в Хасынском районе Магаданской области, сообщает региональный главк МВД.

Сообщение об инциденте поступило утром в дежурную часть Отделения МВД России по Хасынскому району. Дорожная авария произошла на 1730 километре трассы «Колыма».

Согласно предварительным данным, 51-летняя женщина находилась за рулем автомобиля «Ниссан-Датсун». Она не справилась с управлением машиной и съехала с проезжей части.

Инспекторы ДПС выехали на место дорожной аварии. Погибшая не имела права управления транспортными средствами. Выясняются обстоятельства инцидента.

Накануне стало известно, что четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае. Трое детей и одна женщина получили травмы при опрокидывании автомобиля.

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дтп магаданская область трасса колыма
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