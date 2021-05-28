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08:25
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
Фильм «Джокер» может получить продолжение
08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
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Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
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Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
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07:30
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Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
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Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
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Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри

Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
wikipedia.org  /  Dan Marsh / CC BY-SA 2.0

Лондон, 28 мая. Герцог Сассекский сделал еще более шокирующие заявления о своем отце в еще одном эпизоде сериала о психическом здоровье. Принц Уэльский разочарован откровенностью сына.

Прошло всего через два месяца после того как принц Гарри во время интервью с телеведущей Опрой Уинфри рассказал о натянутых отношениях со своим отцом. Недавно в документальном сериале «Я, которое ты не видишь» он раскрыл ще несколько секретов о родительском воспитании, фактически обвинив принца Чарльза в том, что он плохой отец. Об этом сообщает Fox News.

«Похоже, теперь нет ничего запретного. Это печально, что их личные семейные дела снова выходят на публику», — заявил соучредитель True Royalty TV Ник Буллен.

Документалист делает программы о королевской семье практически 20 лет. Он тесно сотрудничал с принцем Чарльзом в течение восьми лет. Ник добавил, что принц Уэльский «оскорблен и разочарован» последними комментариями своего младшего сына.

«Чарльз от постоянных откровенностей Гарри. Он хотел бы, чтобы эту ситуацию просто отпустили. Общий консенсус в королевской семье заключается в том, чтобы игнорировать поведение Гарри, чтобы не раздувать скандал, но Чарльзу трудно сдерживаться. Он действительно хочет защитить себя», — рассказал еще один инсайдер.

Ранее стало известно, что жители Великобритании обеспокоены здоровьем изможденного принца Чарльза.

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великобритания принц гарри принц чарльз королевская семья
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