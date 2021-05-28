Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри

Лондон, 28 мая. Герцог Сассекский сделал еще более шокирующие заявления о своем отце в еще одном эпизоде сериала о психическом здоровье. Принц Уэльский разочарован откровенностью сына.

Прошло всего через два месяца после того как принц Гарри во время интервью с телеведущей Опрой Уинфри рассказал о натянутых отношениях со своим отцом. Недавно в документальном сериале «Я, которое ты не видишь» он раскрыл ще несколько секретов о родительском воспитании, фактически обвинив принца Чарльза в том, что он плохой отец. Об этом сообщает Fox News.

«Похоже, теперь нет ничего запретного. Это печально, что их личные семейные дела снова выходят на публику», — заявил соучредитель True Royalty TV Ник Буллен.

Документалист делает программы о королевской семье практически 20 лет. Он тесно сотрудничал с принцем Чарльзом в течение восьми лет. Ник добавил, что принц Уэльский «оскорблен и разочарован» последними комментариями своего младшего сына.

«Чарльз от постоянных откровенностей Гарри. Он хотел бы, чтобы эту ситуацию просто отпустили. Общий консенсус в королевской семье заключается в том, чтобы игнорировать поведение Гарри, чтобы не раздувать скандал, но Чарльзу трудно сдерживаться. Он действительно хочет защитить себя», — рассказал еще один инсайдер.

Ранее стало известно, что жители Великобритании обеспокоены здоровьем изможденного принца Чарльза.