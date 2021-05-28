Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье

Бавлы, 28 мая. ДТП с участием «УАЗ 39094» произошло в Балейском районе Забайкальского края. Водитель госпитализирован.

Инцидент произошел 27 мая. Мужчина за рулем «Буханки» не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. В полиции рассказали, что 52-летний водитель «не имел права управления». Все обстоятельства в настоящее время уточняются.

Другое ДТП произошло в Пензе. Грузовик без тормозов сбил двоих и врезался в забор. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы. Пострадавших госпитализировали.