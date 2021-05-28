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28 мая 08:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:25
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
Фильм «Джокер» может получить продолжение
08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
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Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
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Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»

Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
Федеральное агентство новостей

София, 28 мая. Болгарские читатели бурно отреагировали на материал о том, что президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Статью об отказе Байдена применять новые санкции в отношении российского газопровода разместило болгарское издание. Американский президент признал ограничения контрпродуктивными, передает ИноСМИ.

«Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», — пошутил один из читателей.

Другой заметил, что Германия, в отличие от Болгарии, смогла отстоять свои национальные интересы. Еще в одном комментарии заметили, что Россия сможет доставлять газ в любую точку северного полушария быстрее всех, когда разработает северный маршрут.

При этом решение Байдена сочли неудивительным, так как демократы никогда не отличались сильной внешней политикой.

«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар – Прим. ред.)!» — резюмировал Günther.

На протяжении долгих лет США пытались всеми законными и незаконными способами остановить строительство «Северного потока — 2». Однако новое руководство Белого дома решило пересмотреть политику по отношению к «СП-2». Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью ФАН рассказал ранее, почему же у Вашингтона не получилось остановить реализацию проекта.

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байден сп-2 болгары
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