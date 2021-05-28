Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»

София, 28 мая. Болгарские читатели бурно отреагировали на материал о том, что президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Статью об отказе Байдена применять новые санкции в отношении российского газопровода разместило болгарское издание. Американский президент признал ограничения контрпродуктивными, передает ИноСМИ.

«Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», — пошутил один из читателей.

Другой заметил, что Германия, в отличие от Болгарии, смогла отстоять свои национальные интересы. Еще в одном комментарии заметили, что Россия сможет доставлять газ в любую точку северного полушария быстрее всех, когда разработает северный маршрут.

При этом решение Байдена сочли неудивительным, так как демократы никогда не отличались сильной внешней политикой.

«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар – Прим. ред.)!» — резюмировал Günther.

На протяжении долгих лет США пытались всеми законными и незаконными способами остановить строительство «Северного потока — 2». Однако новое руководство Белого дома решило пересмотреть политику по отношению к «СП-2». Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью ФАН рассказал ранее, почему же у Вашингтона не получилось остановить реализацию проекта.