Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам

Москва, 28 мая. Правительство России планирует запустить в стране новую систему расчета зарплат медицинских работников, пилотный проект запустят в ряде регионов.

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что оклады российских медиков будут рассчитываться с учетом двух новых параметров: коэффициента дифференциации окладов по должностям и коэффициента экономического развития региона. Размер оклада не может быть ниже существующих. Новая система начнет работать в пилотном режиме с ноября 2021 года по март 2023 года в семи субъектах РФ.