Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений

Москва, 28 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему он плохо понимает процесс диагностирования пациентов в пограничных случаях психиатрических отклонений.

Все понятно с медицинской точки зрения. Есть определенные утвержденные нормы и прописанные алгоритмы, в случае отклонения от которых специалисты ставят диагноз, отметил врач.

«Нет, с точки зрения медицины как раз понятно: есть расписанные алгоритмы, установленные критерии, все это сведено в диагностические мануалы, которые периодически обновляются. Но вот кто сказал, что все вот именно так, а не иначе?» — задал вопрос Мясников.

Телеведущий вспомнил когда-то прочитанную короткую присказку о десятке больных людей. Когда-нибудь пациентов с психиатрическими отклонениями станет так много, что они придут к единственному «здоровому» и объявят «больным» его, потому что он отличается от них, заключил врач.

Также недавно Мясников успокоил россиян, которые получили у врача "неясный диагноз". Он напомнил, что очень часто поход к врачу оборачивается тем, что находят какое-то заболевание, о котором вы не подозревали. Нужно быть к этому готовым и взвесить, насколько это мешает жить, считает эксперт.