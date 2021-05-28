Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 08:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:25
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
Фильм «Джокер» может получить продолжение
08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
Общество
Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей
Все новости
28 мая 08:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:25
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
Фильм «Джокер» может получить продолжение
08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
Общество
Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей
Все новости

Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений

Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему он плохо понимает процесс диагностирования пациентов в пограничных случаях психиатрических отклонений.

Все понятно с медицинской точки зрения. Есть определенные утвержденные нормы и прописанные алгоритмы, в случае отклонения от которых специалисты ставят диагноз, отметил врач.

«Нет, с точки зрения медицины как раз понятно: есть расписанные алгоритмы, установленные критерии, все это сведено в диагностические мануалы, которые периодически обновляются. Но вот кто сказал, что все вот именно так, а не иначе?» — задал вопрос Мясников.

Телеведущий вспомнил когда-то прочитанную короткую присказку о десятке больных людей. Когда-нибудь пациентов с психиатрическими отклонениями станет так много, что они придут к единственному «здоровому» и объявят «больным» его, потому что он отличается от них, заключил врач.

Также недавно Мясников успокоил россиян, которые получили у врача "неясный диагноз". Он напомнил, что очень часто поход к врачу оборачивается тем, что находят какое-то заболевание, о котором вы не подозревали. Нужно быть к этому готовым и взвесить, насколько это мешает жить, считает эксперт.

Вернуться назад

здоровье диагностика Александр Мясников
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 126561 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 83907 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 45014 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 36784 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34157 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Общество / Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
Рейтинг@Mail.ru