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28 мая 08:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:25
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
Фильм «Джокер» может получить продолжение
08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
Общество
Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей
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Актер из «Школы рока» погиб под колесами автомобиля

Происшествия
Актер из «Школы рока» погиб под колесами автомобиля
pixabay.com

Чикаго, 28 мая. Американец Кевин Кларк, исполнивший роль в фильме «Школа рока», погиб в результате ДТП.

Согласно сообщению ВВС News, его сбил автомобиль во время катания на велосипеде. Трагедия произошла в Чикаго. Издание Chicago Sun-Times уточняет, что инцидент произошел на «общеизвестно опасном перекрестке». Автомобилем Hyundai Sonata, по словам источника, управляла 20-летняя девушка, которая до этого получила несколько штрафов.

Американская комедия «Школа рока» вышла в далеком 2003 году. Картина повествует о гитаристе, который стал школьным учителем и создал со своим классом рок-группу. Кларк сыграл свою роль в 12 лет. Она стала первой и последней в его жизни.

Недавно стало известно о гибели другого актера. В возрасте 55 лет скончался Марк Йорк. Точная причина смерти пока не называется.

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сша актер дтп школа рока
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