Актер из «Школы рока» погиб под колесами автомобиля

Чикаго, 28 мая. Американец Кевин Кларк, исполнивший роль в фильме «Школа рока», погиб в результате ДТП.

Согласно сообщению ВВС News, его сбил автомобиль во время катания на велосипеде. Трагедия произошла в Чикаго. Издание Chicago Sun-Times уточняет, что инцидент произошел на «общеизвестно опасном перекрестке». Автомобилем Hyundai Sonata, по словам источника, управляла 20-летняя девушка, которая до этого получила несколько штрафов.

Американская комедия «Школа рока» вышла в далеком 2003 году. Картина повествует о гитаристе, который стал школьным учителем и создал со своим классом рок-группу. Кларк сыграл свою роль в 12 лет. Она стала первой и последней в его жизни.

Недавно стало известно о гибели другого актера. В возрасте 55 лет скончался Марк Йорк. Точная причина смерти пока не называется.