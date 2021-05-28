Воробьев рассказал, с какими проектами Подмосковье отправится на ПМЭФ

Москва, 28 мая. Одними из главных проектов Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) станут сельское хозяйство и фармацевтика, заявил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что есть целый пул инвесторов, которые способны обеспечить прорыв в выращивании ягоды на территории Подмосковья.

«Технологии — это часто импортное, но когда это появляется у нас, мы уже перехватываем, можем апгрейдить, делать что-то более совершенное. Поэтому питерский форум — это важно», — сообщил 360tv.ru Воробьев.

Глава региона отметил, что эти направления связаны с развитием логистики. Он уточнил, что большой энергетический проект в Кашире будет делать Алексей Мордашов.

Ранее сообщалось, что делегация Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме планирует заключить инвестсоглашения в туристической сфере в размере около 70 млрд рублей.