Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов

Москва, 28 мая. Курс доллара в начале торгов вырос на 4 копейки, до 73,51 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Также на открытии Московской биржи евро подорожал на 11 копеек. Стоимость валюты ЕС поднялась до 89,7 рубля.

Российский рынок акций к завершению торгов в четверг вышел к новым историческим вершинам по индексу Мосбиржи. Шестая торговая сессия подряд завершается в зоне положительных значений.

Накануне эксперт заявил, что рубль может взять психологически важный рубеж. Торги на рынках проходят оптимистично.