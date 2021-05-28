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28 мая 08:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:25
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
Фильм «Джокер» может получить продолжение
08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
Общество
Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей
Все новости

Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов

Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 28 мая. Курс доллара в начале торгов вырос на 4 копейки, до 73,51 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Также на открытии Московской биржи евро подорожал на 11 копеек. Стоимость валюты ЕС поднялась до 89,7 рубля.

Российский рынок акций к завершению торгов в четверг вышел к новым историческим вершинам по индексу Мосбиржи. Шестая торговая сессия подряд завершается в зоне положительных значений.

Накануне эксперт заявил, что рубль может взять психологически важный рубеж. Торги на рынках проходят оптимистично.

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доллар торги курс рубля
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