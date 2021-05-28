Чижов оценил принятые принципы ЕС в отношении России

Брюссель, 28 мая. Принятые Евросоюзом принципы в отношениях с Россией не отвечают актуальной повестке и взаимным потребностям. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Евросоюз понимает связь с Россией в общем будущем. Хорошо, если глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель сможет отразить это в докладе об отношениях РФ и ЕС к следующему саммиту, информирует РИА Новости.

По словам Чижова, принятые "пять принципов" Евросоюза отражают сохранение приверженности пресловутых взглядов на отношения с Россией. Он отметил, что странно ожидать выполнения от Москвы Минских соглашений, так как РФ не имеет в рамках этих договоренностей никаких обязательств.

ФАН сообщал, что "новые" принципы Старого света сохраняют их прежний смысл, во главе которого продолжение давления на Россию. По словам Сергея Лаврова, ЕС уничтожил отношения с РФ односторонними решениями Брюсселя.