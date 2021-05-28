Новый космический корабль «Орел» сможет летать вокруг Луны около полугода

Москва, 28 мая. Роскосмос рассказал, какие результаты может показать новый пилотируемый космический корабль «Орел».

Аппарат сможет около года летать вокруг Земли и до полугода вокруг Луны, сообщила госкорпорация на сайте госзакупок. В целом срок его службы при учете выполнения всех требований эксплуатации достигает пяти лет. Входящий в его состав возвращаемый аппарат способен работать до десяти лет.

Специалисты работали над созданием корабля с 2009 года. Первый его запуск запланирован на конец 2023 года на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году будет произведен беспилотный полет, а в 2025 году пилотный полет «Орла».

Недавно научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило предварительные испытания для двигателя корабля. Результаты тестов совпали с расчетами специалистов — двигатель успешно выдержит 560 суток летной эксплуатации в космосе.