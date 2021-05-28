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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:25
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
Фильм «Джокер» может получить продолжение
08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
Общество
Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей
Все новости

Рубль может взять психологически важный рубеж

Экономика
Рубль может взять психологически важный рубеж
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 мая. Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин не исключил преодоления важного психологического порога для курса рубля.

Аналитик отметил, что ситуация на рынках развитых стран, в основном, не меняется и экономика постепенно оживает. Но в новостях и оценках аналитиков на первый план вышли разговоры об инфляции.

ФРС США называет разгон инфляции временным явлением. Однако неопределенность на глобальных рынках сохранится.

В России торги проходили оптимистично. Основной индикатор Московской биржи IMOEX на этой неделе вырос на 1,5%. Драйверами роста стали укрепление рубля и рост цен на нефть. Российская национальная валюта за неделю укрепилась до 73,37 рубля за доллар. Пара EUR/RUB снизилась до 89,55.

Аналитик отмечает, что если благодаря позитивным геополитическим новостям и ситуации на рынках пара USD/RUB пройдет вниз рубеж в 73, то на следующей неделе курс рубля может укрепиться до 72,6 за доллар. Евро может стоить 88,7 рубля за штуку, сообщает «Российская газета».

Днем ранее Банк России установил официальные курсы иностранных валют, снизив значения доллара и евро по отношению к рублю. Регулятор оценил доллар в 73,4580 рубля, что на 1,57 копейки ниже предыдущего значения.

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россия рубль валюта
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