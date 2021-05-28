Рубль может взять психологически важный рубеж

Москва, 28 мая. Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин не исключил преодоления важного психологического порога для курса рубля.

Аналитик отметил, что ситуация на рынках развитых стран, в основном, не меняется и экономика постепенно оживает. Но в новостях и оценках аналитиков на первый план вышли разговоры об инфляции.

ФРС США называет разгон инфляции временным явлением. Однако неопределенность на глобальных рынках сохранится.

В России торги проходили оптимистично. Основной индикатор Московской биржи IMOEX на этой неделе вырос на 1,5%. Драйверами роста стали укрепление рубля и рост цен на нефть. Российская национальная валюта за неделю укрепилась до 73,37 рубля за доллар. Пара EUR/RUB снизилась до 89,55.

Аналитик отмечает, что если благодаря позитивным геополитическим новостям и ситуации на рынках пара USD/RUB пройдет вниз рубеж в 73, то на следующей неделе курс рубля может укрепиться до 72,6 за доллар. Евро может стоить 88,7 рубля за штуку, сообщает «Российская газета».

Днем ранее Банк России установил официальные курсы иностранных валют, снизив значения доллара и евро по отношению к рублю. Регулятор оценил доллар в 73,4580 рубля, что на 1,57 копейки ниже предыдущего значения.