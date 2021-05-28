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Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
09:27
Политика
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Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста

Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
официальный сайт главного управления МЧС по республике Адыгея  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 28 мая. В Адыгее пропали три российских туриста. Сотрудники МЧС Республики Адыгея при поддержке добровольцев и спасателей искали пропавших 20 дней.

В Адыгее множество красивых мест, но одним из самых посещаемых считается Хаджохская теснина, в которой один за другим, у притоков реки Белая расположились водопады Руфабго.

Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы насладиться красотой первозданной природы. Однако, как показывает практика, не всегда удачно. 

8 мая группа из трех человек, в которую вошли два жителя Ставрополя и житель Калмыкии, приехали в поселок Каменномостский на отдых. Как сообщили в региональном МЧС, несчастный случай произошел при попытке сделать селфи на фоне горной реки. Мужчина оступился и упал в реку, видя, что его уносит течением, друзья решили ему помочь и прыгнули в реку.

Поисковая операция началась незамедлительно, так как очевидцы сообщили о случившимся в МЧС республики. Работу поисково-спасательной операции возглавил начальник Главного управления МЧС России по Республике Адыгея полковник Станислав Илющенко.

Как отметили в экстренных службах региона, зону поиска сразу поделили на участки. Группы спасателей и поисковые отряды ежедневно обследовали по 90 километров русла реки и береговой линии.  

«Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 17 групп специалистов, кроме того к поискам присоединились сотрудники МВД, добровольцы, объединение горных наездников «Шыу хасэ», а также спасатели краснодарского поисково-спасательного отряда. При поисках пропавших применялись и беспилотные системы», — добавили в ведомстве.

В целом для поиска туристов, унесенных рекой, было задействовано 76 человек, 18 единиц техники и 3 плавсредства.

Отметим, что 11 и 14 мая спасателям удалось обнаружить на берегах реки два тела пропавших туристов. Поиски третьего длились 20 дней, но положительных результатов так и не принесли.

Ранее ФАН сообщал о завершении поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста в Абхазии. На протяжении 10 дней спасатели искали 64-летнего туриста из Екатеринбурга, но поиски так и не увенчались успехом.

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туристы адыгея МЧС Хаджох река Белая
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