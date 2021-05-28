Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста

Ростов-на-Дону, 28 мая. В Адыгее пропали три российских туриста. Сотрудники МЧС Республики Адыгея при поддержке добровольцев и спасателей искали пропавших 20 дней.

В Адыгее множество красивых мест, но одним из самых посещаемых считается Хаджохская теснина, в которой один за другим, у притоков реки Белая расположились водопады Руфабго.

Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы насладиться красотой первозданной природы. Однако, как показывает практика, не всегда удачно.

8 мая группа из трех человек, в которую вошли два жителя Ставрополя и житель Калмыкии, приехали в поселок Каменномостский на отдых. Как сообщили в региональном МЧС, несчастный случай произошел при попытке сделать селфи на фоне горной реки. Мужчина оступился и упал в реку, видя, что его уносит течением, друзья решили ему помочь и прыгнули в реку.

Поисковая операция началась незамедлительно, так как очевидцы сообщили о случившимся в МЧС республики. Работу поисково-спасательной операции возглавил начальник Главного управления МЧС России по Республике Адыгея полковник Станислав Илющенко.

Как отметили в экстренных службах региона, зону поиска сразу поделили на участки. Группы спасателей и поисковые отряды ежедневно обследовали по 90 километров русла реки и береговой линии.

«Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 17 групп специалистов, кроме того к поискам присоединились сотрудники МВД, добровольцы, объединение горных наездников «Шыу хасэ», а также спасатели краснодарского поисково-спасательного отряда. При поисках пропавших применялись и беспилотные системы», — добавили в ведомстве.

В целом для поиска туристов, унесенных рекой, было задействовано 76 человек, 18 единиц техники и 3 плавсредства.

Отметим, что 11 и 14 мая спасателям удалось обнаружить на берегах реки два тела пропавших туристов. Поиски третьего длились 20 дней, но положительных результатов так и не принесли.

Ранее ФАН сообщал о завершении поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста в Абхазии. На протяжении 10 дней спасатели искали 64-летнего туриста из Екатеринбурга, но поиски так и не увенчались успехом.