Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике

Биробиджан, 28 мая. Правоохранительные органы Еврейской автономной области (ЕАО) начали проверку по делу сотрудника МЧС, который использовал служебное транспортное средство в личных целях.

Соответствующее распоряжение дал местный прокурор. Под подозрением находится бригада, состоящая из десяти сотрудников, которые использовали служебный грузовик для перевозки личных вещей.

Надзорное ведомство начало проверку всех подробностей, чтобы выяснить возможные обстоятельства привлечения сотрудников МЧС для личных нужд, сообщается в официальном заявлении местной прокураторы.

Недавно разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль. В момент происшествия владелец авто был пьян.