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28 мая 06:58
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новостей
06:49
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Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
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Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
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Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите

Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Чита, 28 мая. Водитель иномарки попал в больницу после столкновения с электроопорой на улице Шилова минувшей ночью. Об этом сообщили в отделе ГИБДД России по Забайкальскому краю.

В ночь на пятницу примерно в 02:00 (по мск) 21-летний водитель Toyota Chaser на бешеной скорости не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка врезалась в электроопору.

Виновник аварии чудом выжил, бетонный столб свалился на крышу иномарки. Молодого водителя госпитализировали с различными травмами. О его текущем состоянии здоровья не сообщается.

Ранее в Петербурге пассажирский автобус врезался в столб на юго-западе города. Водитель оказался зажат в кабине, сотрудники экстренных служб извлекли его и передали врачам. Среди пострадавших еще три человека.

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