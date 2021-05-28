Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите

Чита, 28 мая. Водитель иномарки попал в больницу после столкновения с электроопорой на улице Шилова минувшей ночью. Об этом сообщили в отделе ГИБДД России по Забайкальскому краю.

В ночь на пятницу примерно в 02:00 (по мск) 21-летний водитель Toyota Chaser на бешеной скорости не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка врезалась в электроопору.

Виновник аварии чудом выжил, бетонный столб свалился на крышу иномарки. Молодого водителя госпитализировали с различными травмами. О его текущем состоянии здоровья не сообщается.

Ранее в Петербурге пассажирский автобус врезался в столб на юго-западе города. Водитель оказался зажат в кабине, сотрудники экстренных служб извлекли его и передали врачам. Среди пострадавших еще три человека.