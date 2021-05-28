Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме

Лос-Анджелес, 28 мая. Исполнитель роли Джоуи Мэтт Леблан рассказал об инциденте на съемках, из-за которого он пострадал.

В четверг 27 мая в Сети появился специальный выпуск ситкома «Друзья: воссоединение». В нем актеры делятся откровениями и рассказывают интересные факты о сериале, о которых ранее не было известно. Об этом сообщает Fox News.

В спецвыпуске снялись все оригинальные актеры, включая Мэтта Леблана, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу и Дэвида Швиммера. В нем приняли участие и соавторы сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман. Они рассказали о том, что производство шоу пришлось остановить во время съемок «Там, где никто не готов», потому что Леблан вывихнул плечо.

«Я как-то споткнулся, и мое плечо вышло из сустава. В этой сцене Джоуи прыгает на стул и каким-то образом приземляется не туда», — рассказал Леблан.

Дэвид Крэйн дополнил его историю. Создатель сериала подчеркнул, что из-за этого инцидента пришлось внести изменения в сценарий.

«Это был единственный эпизод, где снимались все шестеро, так что мы не могли снимать другие сцены. То, что начиналось как самый простой эпизод «Друзей», закончилось тем, что потребовалось самое большое количество времени для съемок», — отметил Крэйн.

Травма Леблана нуждалась в длительном лечении, поэтому сценаристы вписали ее в сюжетную линию Джоуи. Он носил повязку, но говорил, что травмировался в спальне.

Ранее исполнитель роли Росса Дэвид Швиммер рассказал правду об отношениях с партнершей по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон.