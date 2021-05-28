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новостей
06:49
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Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
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Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
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Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме

Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
flickr.com  /  marcelo souto

Лос-Анджелес, 28 мая. Исполнитель роли Джоуи Мэтт Леблан рассказал об инциденте на съемках, из-за которого он пострадал.

В четверг 27 мая в Сети появился специальный выпуск ситкома «Друзья: воссоединение». В нем актеры делятся откровениями и рассказывают интересные факты о сериале, о которых ранее не было известно. Об этом сообщает Fox News.

В спецвыпуске снялись все оригинальные актеры, включая Мэтта Леблана, Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу и Дэвида Швиммера. В нем приняли участие и соавторы сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман. Они рассказали о том, что производство шоу пришлось остановить во время съемок «Там, где никто не готов», потому что Леблан вывихнул плечо.

«Я как-то споткнулся, и мое плечо вышло из сустава. В этой сцене Джоуи прыгает на стул и каким-то образом приземляется не туда», — рассказал Леблан.

Дэвид Крэйн дополнил его историю. Создатель сериала подчеркнул, что из-за этого инцидента пришлось внести изменения в сценарий.

«Это был единственный эпизод, где снимались все шестеро, так что мы не могли снимать другие сцены. То, что начиналось как самый простой эпизод «Друзей», закончилось тем, что потребовалось самое большое количество времени для съемок», — отметил Крэйн.

Травма Леблана нуждалась в длительном лечении, поэтому сценаристы вписали ее в сюжетную линию Джоуи. Он носил повязку, но говорил, что травмировался в спальне.

Ранее исполнитель роли Росса Дэвид Швиммер рассказал правду об отношениях с партнершей по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон.

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сериал друзья ситком мэтт леблан
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