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Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
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Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки

Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
pexels.com  /  fauxels

Москва, 28 мая. Есть несколько способов, которые помогают превратить ваш смартфон в прослушивающее устройство, сообщила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

В беседе с порталом «Прайм» эксперт отметила, чем современней и дороже смартфон, тем больше есть возможностей следить за пользователем. К примеру, можно установить специальное подслушивающее устройство («жучок»), который будет передавать информацию на микрофон того, кто его установил. Помимо прослушки разговоров в реальном времени, «жучок» дает возможность следить за местоположением пользователя.

Еще один способ: установить специальную программу. Например, Reptilicus. Программы позволяют установить конкретное время, когда запись разговора будет проводиться автоматически.

Также прослушку могут установить, разместив в аппарате программу для записи звуковых колебаний гироскопа (он дает информацию о местоположении телефона). Гироскоп может дать возможность распознавания речи сразу нескольких человек одновременно, а программа автоматически запишет разговор.

Ранее эксперт рассказал, как понять, что телефон прослушивается. Первыми признаками могут стать быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета. Если в списке есть программа, которую пользователь не устанавливал, ее нужно удалить. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки. Но причиной такого поведения телефона может быть не только прослушка, а еще наличие вируса.

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телефон прослушка смартфон
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