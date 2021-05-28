Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки

Москва, 28 мая. Есть несколько способов, которые помогают превратить ваш смартфон в прослушивающее устройство, сообщила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

В беседе с порталом «Прайм» эксперт отметила, чем современней и дороже смартфон, тем больше есть возможностей следить за пользователем. К примеру, можно установить специальное подслушивающее устройство («жучок»), который будет передавать информацию на микрофон того, кто его установил. Помимо прослушки разговоров в реальном времени, «жучок» дает возможность следить за местоположением пользователя.

Еще один способ: установить специальную программу. Например, Reptilicus. Программы позволяют установить конкретное время, когда запись разговора будет проводиться автоматически.

Также прослушку могут установить, разместив в аппарате программу для записи звуковых колебаний гироскопа (он дает информацию о местоположении телефона). Гироскоп может дать возможность распознавания речи сразу нескольких человек одновременно, а программа автоматически запишет разговор.

Ранее эксперт рассказал, как понять, что телефон прослушивается. Первыми признаками могут стать быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета. Если в списке есть программа, которую пользователь не устанавливал, ее нужно удалить. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки. Но причиной такого поведения телефона может быть не только прослушка, а еще наличие вируса.