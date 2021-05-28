Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек

Москва, 28 мая. Польза от семечек нейтрализуется вредом от зашкаливающей жирности и калорийности продукта, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

В своем Telegram-канале эндокринолог отметила, что любители семечек почти никогда не обходятся одной горсткой, практически всегда речь идет о довольно большом количестве. Однако, по ее словам, есть ряд причин, почему от семян подсолнечника стоит отказаться навсегда.

Жирные кислоты

В семечках, подчеркивает Павлова, содержится огромное количество жирных кислот Омега-6. В отличие от полезных Омега-3, они усваиваются лучше и усиливают воспалительные процессы в организме.

Лишние калории

Семена подсолнечника крайне калорийны: под 600 ккал в 100 граммах. Плюс ко всему они усиливают аппетит: если семечек желудку не хватит, придется доедать другой пищей, еще больше «собирая» калорий.

«Помогают» старению

В сырых семечках содержатся витамины и полезные вещества, но потребляем мы семена жареные, которые являются источником конечных продуктов гликирования (КПГ) – одних из главных факторов старения.

Грязь

Кроме непосредственно грязи, в продукте могут содержаться яйца паразитов и прочее. Если от семян никак не отказаться, лучше покупать сырые семечки, хорошо их промывать, а после подсушивать в духовке или микроволновке.

Вред для зубов

Стоматологи могут безошибочно определить любителя семечек по щербинкам. И дело может не ограничиться небольшими сколами, трещины чаще всего идут по всему зубу.

«Немного подсолнечного масла в салат – это вкусно и полезно. <...> А с семечками ведь «чуть-чуть» совсем не получается. Польза от витаминов будет нейтрализована вредом от зашкаливающей жирности, калорийности и переизбытка КПГ», — резюмировала эндокринолог.

Отметим, годом ранее ученые доказали, что между частым употреблением семечек и аппендицитом нет никакой связи. Говоря о различных мифах, связанных с семенами подсолнечника, эксперты сообщили, что главный риск частого употребления семечек заключается в том, что они портят зубную эмаль. В образовавшихся микротрещинах может появиться кариес.