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Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
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Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
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Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
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Общество
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Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек

Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 мая. Польза от семечек нейтрализуется вредом от зашкаливающей жирности и калорийности продукта, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

В своем Telegram-канале эндокринолог отметила, что любители семечек почти никогда не обходятся одной горсткой, практически всегда речь идет о довольно большом количестве. Однако, по ее словам, есть ряд причин, почему от семян подсолнечника стоит отказаться навсегда.

Жирные кислоты

В семечках, подчеркивает Павлова, содержится огромное количество жирных кислот Омега-6. В отличие от полезных Омега-3, они усваиваются лучше и усиливают воспалительные процессы в организме.

Лишние калории

Семена подсолнечника крайне калорийны: под 600 ккал в 100 граммах. Плюс ко всему они усиливают аппетит: если семечек желудку не хватит, придется доедать другой пищей, еще больше «собирая» калорий.

«Помогают» старению

В сырых семечках содержатся витамины и полезные вещества, но потребляем мы семена жареные, которые являются источником конечных продуктов гликирования (КПГ) – одних из главных факторов старения.

Грязь

Кроме непосредственно грязи, в продукте могут содержаться яйца паразитов и прочее. Если от семян никак не отказаться, лучше покупать сырые семечки, хорошо их промывать, а после подсушивать в духовке или микроволновке.

Вред для зубов

Стоматологи могут безошибочно определить любителя семечек по щербинкам. И дело может не ограничиться небольшими сколами, трещины чаще всего идут по всему зубу.

«Немного подсолнечного масла в салат – это вкусно и полезно. <...> А с семечками ведь «чуть-чуть» совсем не получается. Польза от витаминов будет нейтрализована вредом от зашкаливающей жирности, калорийности и переизбытка КПГ», — резюмировала эндокринолог.

Отметим, годом ранее ученые доказали, что между частым употреблением семечек и аппендицитом нет никакой связи. Говоря о различных мифах, связанных с семенами подсолнечника, эксперты сообщили, что главный риск частого употребления семечек заключается в том, что они портят зубную эмаль. В образовавшихся микротрещинах может появиться кариес.

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здоровье зубы семечки
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