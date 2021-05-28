Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП

Южно-Сахалинск, 28 мая. Суд вынес приговор водителю, который стал виновником жесткого ДТП на трассе Оха — Южно-Сахалинск. Об этом сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Местный житель Смирныховского района двигаясь по трассе Оха — Южно-Сахалинск, выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с другим автомобилем. Виновник ДТП не пострадал, а водитель попутного авто получил разрыв внутренних органов.

В рамках следствия было установлено, что аварию спровоцировал 20-летний молодой человек, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автотехническая экспертиза утверждает, что столкновения можно было избежать, даже с учетом того, что он разогнал свой автомобиль до превышающей в два раза допустимой скорости.

Суд, с учетом признания вины подсудимым в совершении преступления, а также частичного возмещения морального и материального ущерба потерпевшему, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Ранее массовое ДТП с грузовиками произошло в Талицком районе Свердловской области на 234-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Погиб один человек.