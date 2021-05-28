Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 06:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:49
Происшествия
Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
Все новости
28 мая 06:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:49
Происшествия
Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
Все новости

Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП

Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Южно-Сахалинск, 28 мая. Суд вынес приговор водителю, который стал виновником жесткого ДТП на трассе Оха — Южно-Сахалинск. Об этом сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Местный житель Смирныховского района двигаясь по трассе Оха — Южно-Сахалинск, выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с другим автомобилем. Виновник ДТП не пострадал, а водитель попутного авто получил разрыв внутренних органов.

В рамках следствия было установлено, что аварию спровоцировал 20-летний молодой человек, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автотехническая экспертиза утверждает, что столкновения можно было избежать, даже с учетом того, что он разогнал свой автомобиль до превышающей в два раза допустимой скорости.

Суд, с учетом признания вины подсудимым в совершении преступления, а также частичного возмещения морального и материального ущерба потерпевшему, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Ранее массовое ДТП с грузовиками произошло в Талицком районе Свердловской области на 234-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Погиб один человек.

Вернуться назад

суд авария сахалин пьяное дтп
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 123566 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 80913 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 42458 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33987 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 30658 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Происшествия / Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
Рейтинг@Mail.ru