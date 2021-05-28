Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?

Вашингтон, 28 мая. Американский политический обозреватель Такер Карлсон не понимает, почему правительство США прекратило многомесячное расследование истинного происхождения коронавируса.

Президент США Джо Байден решил узнать, откуда взялась коронавирусная пандемия. Выяснилось, что вирус, скорее всего, возник не в Омахе (крупнейший город штата Небраска). Большего глава Белого дома сказать не может. Однако привлек своих лучших шпионов из «разведывательного сообщества». Об этом сообщает телеканал Fox News.

На данный момент большая их часть шпионов считают, что вирус естественным образом перешел к людям от зараженного животного. Остальная часть больше склоняется к теории о том, что COVID-19 вырвался из правительственной лаборатории в Ухане.

«Однако выяснилось, что накануне Белый дом закрыл большое федеральное расследование происхождения пандемии, которое продолжалось в течение нескольких месяцев. Занималось им Бюро по контролю над вооружениями», — заявил Карлсон.

Он добавил, что на слушаниях присутствовали высокопоставленные чиновники Национального института здравоохранения, среди которых был главный инфекционист Энтони Фаучи. Они заявили, что понятия не имеют, почему Белый дом закрыл расследование. Они добавили, что впервые услышали об этом в новостях, что странно, поскольку в НИЗ работают ведущие специалисты страны по инфекционным заболеваниям.

Ранее главный советник президента США по COVID-19 Энтони Фаучи заявил, что сомневается в том, что коронавирус имеет естественное происхождение.