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Происшествия
Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
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Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?

Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 28 мая. Американский политический обозреватель Такер Карлсон не понимает, почему правительство США прекратило многомесячное расследование истинного происхождения коронавируса.

Президент США Джо Байден решил узнать, откуда взялась коронавирусная пандемия. Выяснилось, что вирус, скорее всего, возник не в Омахе (крупнейший город штата Небраска). Большего глава Белого дома сказать не может. Однако привлек своих лучших шпионов из «разведывательного сообщества». Об этом сообщает телеканал Fox News.

На данный момент большая их часть шпионов считают, что вирус естественным образом перешел к людям от зараженного животного. Остальная часть больше склоняется к теории о том, что COVID-19 вырвался из правительственной лаборатории в Ухане.

«Однако выяснилось, что накануне Белый дом закрыл большое федеральное расследование происхождения пандемии, которое продолжалось в течение нескольких месяцев. Занималось им Бюро по контролю над вооружениями», — заявил Карлсон.

Он добавил, что на слушаниях присутствовали высокопоставленные чиновники Национального института здравоохранения, среди которых был главный инфекционист Энтони Фаучи. Они заявили, что понятия не имеют, почему Белый дом закрыл расследование. Они добавили, что впервые услышали об этом в новостях, что странно, поскольку в НИЗ работают ведущие специалисты страны по инфекционным заболеваниям.

Ранее главный советник президента США по COVID-19 Энтони Фаучи заявил, что сомневается в том, что коронавирус имеет естественное происхождение.

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сша расследование коронавирус COVID-19
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