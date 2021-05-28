ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России

Москва, 28 мая. Вашингтон безосновательно пытается усомниться в территориальной целостности России.

США, по словам руководителя пограничной службы ФСБ Владимира Кулишова, не признают позицию РФ по статусу залива Петра Великого в Приморье. Граница в море, в соответствии с законом, определяется по внешней границе территориальных вод, которая обычно удалена от берега на 12 морских миль. Исключительная экономическая зона, объяснил Кулишов, находится за пределами территориальных вод и не превышает 200 миль.

Однако эти правила не распространяются на исторические заливы, коим и является залив Петра Великого. Он был признан таковым еще летом 1957 года. Вторжение на эту территорию в ноябре 2020 года эсминца ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы России, подвел Кулишов.

Ранее в погранслужбе ФСБ РФ заявили о готовности оперативно нарастить силы в Черном море. Это произойдет в случае внешней угрозы.