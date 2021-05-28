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новостей
06:49
Происшествия
Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
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Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
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СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130

Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
Pr Scr instagram.com  /  @belarus_novost

Минск, 28 мая. Пилоты увели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. Агенты КГБ нашли людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших в Барановича летчиках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни против погибших летчиков. Злоумышленника может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. По поручению президента Александра Лукашенко было задержано более 20 человек, причастных к травле.

«На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа», — сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь-1».

Напомним, военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение 19 мая в Барановичах. Командир звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрей Ничипорчик и пилот звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куконенко выполняли учебный полет и обнаружили неисправность. Они до последнего пытались увести самолет от населенного пункта и, убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, катапультировались. Оба пилота погибли, других жертв и разрушений нет.

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белоруссия авиакатастрофа як-130
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