СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130

Минск, 28 мая. Пилоты увели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. Агенты КГБ нашли людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших в Барановича летчиках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни против погибших летчиков. Злоумышленника может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. По поручению президента Александра Лукашенко было задержано более 20 человек, причастных к травле.

«На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа», — сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь-1».

Напомним, военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение 19 мая в Барановичах. Командир звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрей Ничипорчик и пилот звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куконенко выполняли учебный полет и обнаружили неисправность. Они до последнего пытались увести самолет от населенного пункта и, убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, катапультировались. Оба пилота погибли, других жертв и разрушений нет.