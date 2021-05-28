NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США

Вашингтон, 28 мая. Прокуроры в США начали расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в американские президентские выборы 2020 года, сообщает New York Times.

По данным СМИ, представители властей Украины действовали против выигравшего выборы демократа Джо Байдена. Расследование открыто в отношении нескольких украинских чиновников, которые якобы распространяли «необоснованные обвинения» против Байдена. При этом они действовали через адвоката Рудольфа Джулиани, представлявшего интересы экс-президента США Дональда Трампа.

Прокуроры в ходе расследования изучили обстоятельства поездки Рудольфа Джулиани в Европу в конце 2019 года. Тогда адвокат встретился с рядом официальных лиц Украины, в том числе с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом. Приведет ли расследование к предъявлению обвинений украинским гражданам, пока не ясно, отмечают СМИ.

Ранее американская пресса обнародовала результаты опроса граждан США, который провел Университет Куиннипэк. Исследование показало, что две трети республиканцев (66%) считают приход к власти Байдена следствием фальсификации на прошедших в 2020 году президентских выборах.