Назван самый дешевый вариант окрошки

Москва, 28 мая. Наиболее бюджетной вариацией окрошки будет блюдо на газированной минеральной воде, выяснили специалисты сервиса "СберМаркет".

Сервис доставки продуктов к началу летнего сезона определил, сколько будут стоить различные варианты окрошки, если ее самостоятельно готовить. Окрошка на газированной минеральной воде на четыре-пять человек будет стоить 426 рублей. Наиболее дорогая вариация с мясом говядины на квасе обойдется в 702 рубля.

«Классический рецепт окрошки состоит из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов и редиса, зелени. Блюдо обычно подается со сметаной. Такая окрошка на квасе в 2021 году будет стоить 521 рубль на порцию на 4-5 человек», — цитирует сервис РИА Новости.

Такой же вариант на кефире будет стоить 506 рублей. Окрошка на квасе с консервированным тунцом обойдется в 513 рублей, вегетарианская окрошка без яиц, на квасе и нутовой колбасе будет стоить 587 рублей. Цены указаны по данным более 65 ритейлеров на май 2021 года.

Ранее Роскачество посоветовало людям, следящим за фигурой, заменить докторскую колбасу в окрошке отварным филе курицы или индейки. Для снижения калорийности блюда специалист советуют выбирать кефир низкой жирности или минеральную воду.