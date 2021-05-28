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28 мая 06:56
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новостей
06:49
Происшествия
Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
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Назван самый дешевый вариант окрошки

Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
Невские Новости  /  Ольга Клычкова

Москва, 28 мая. Наиболее бюджетной вариацией окрошки будет блюдо на газированной минеральной воде, выяснили специалисты сервиса "СберМаркет".

Сервис доставки продуктов к началу летнего сезона определил, сколько будут стоить различные варианты окрошки, если ее самостоятельно готовить. Окрошка на газированной минеральной воде на четыре-пять человек будет стоить 426 рублей. Наиболее дорогая вариация с мясом говядины на квасе обойдется в 702 рубля.

«Классический рецепт окрошки состоит из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов и редиса, зелени. Блюдо обычно подается со сметаной. Такая окрошка на квасе в 2021 году будет стоить 521 рубль на порцию на 4-5 человек», — цитирует сервис РИА Новости.

Такой же вариант на кефире будет стоить 506 рублей. Окрошка на квасе с консервированным тунцом обойдется в 513 рублей, вегетарианская окрошка без яиц, на квасе и нутовой колбасе будет стоить 587 рублей. Цены указаны по данным более 65 ритейлеров на май 2021 года.

Ранее Роскачество посоветовало людям, следящим за фигурой, заменить докторскую колбасу в окрошке отварным филе курицы или индейки. Для снижения калорийности блюда специалист советуют выбирать кефир низкой жирности или минеральную воду.

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цены окрошка сбермаркет
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