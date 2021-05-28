Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье

Москва, 28 мая. Подмосковные власти с 1 июля утвердят новые стандарты жилищного строительства, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Подъезды теперь станут просторнее, в них не останется мусоропроводов, внутри обустроят места для велосипедов и колясок. Воробьев подчеркнул, что новые стандарты внедряются, чтобы во дворе не было машин, все строилось в один уровень и «жизнь была комфортная». По его словам, в настоящее время такие стандарты востребованы.

«Мы с июля месяца принимаем официальный документ — должно быть регулирование, иначе кто во что горазд станет строить. Мы такие высокие требования к застройщикам официально предъявим. Они с ними согласны, с ними уже обсуждали это», — сообщил в интервью 360tv.ru глава Подмосковья.

В подъездах отдадут предпочтение панорамному остеклению, наличию консьержей, навигации и систем безопасности.

Ранее эксперты пришли к выводу, что дефицит предложения жилья в Московской области может быть компенсирован за счет запуска программы реновации. Но специалисты предупредили, что цены на жилье грозят вырасти.