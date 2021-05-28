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новостей
06:49
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Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
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Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье

Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 28 мая. Подмосковные власти с 1 июля утвердят новые стандарты жилищного строительства, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Подъезды теперь станут просторнее, в них не останется мусоропроводов, внутри обустроят места для велосипедов и колясок. Воробьев подчеркнул, что новые стандарты внедряются, чтобы во дворе не было машин, все строилось в один уровень и «жизнь была комфортная». По его словам, в настоящее время такие стандарты востребованы.

«Мы с июля месяца принимаем официальный документ — должно быть регулирование, иначе кто во что горазд станет строить. Мы такие высокие требования к застройщикам официально предъявим. Они с ними согласны, с ними уже обсуждали это», — сообщил в интервью 360tv.ru глава Подмосковья.

В подъездах отдадут предпочтение панорамному остеклению, наличию консьержей, навигации и систем безопасности.

Ранее эксперты пришли к выводу, что дефицит предложения жилья в Московской области может быть компенсирован за счет запуска программы реновации. Но специалисты предупредили, что цены на жилье грозят вырасти.

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подмосковье воробьев жилье строительство
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