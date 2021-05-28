Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом

Москва, 28 мая. Украинская певица Настя Каменских весело провела вечер с подругой. Своими танцами и песнями она решила поделиться с фанатами через свою страницу в Instagram.

Музыкантка собрала пятимиллионную армию подписчиков в своих соцсетях, и вечером 27 мая она решила поделиться с ними новым видео. Исполнительница, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, включила песню Nelly & Kelly Rowland — Dilemma и в шутку «спела» ее в бутылку шампанского вместо микрофона. Компанию ей составила экс-супруга музыканта Алексея Завгороднего (также известного как Позитив) Аня Андрийчук.

«Лучшая подруга, музыка, танцы и игристое. Отмечайте подружку, с которой на выходных нужно обязательно устроить что-то похожее», — подписала Каменских свой пост.

Подписчики прислушались к призыву музыкантки. Они начали активно отмечать своих друзей, но не обошлось и без шуток.

«Лучшая подруга — это горе в семье», — написала одна из фанаток.

Ранее певица Клава Кока похвасталась своей дорогостоящей покупкой. Ее «первенцем» стал восьмимиллионный автомобиль «Майбах».