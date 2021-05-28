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новостей
06:49
Происшествия
Прокуратура ЕАО выяснит, перевозил ли личную мебель сотрудник МЧС на служебном грузовике
06:41
Происшествия
Лихач не справился с управлением и на скорости снес электроопору в Чите
06:40
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» рассказал о пережитой на съемках травме
06:36
Технологии
Мошенники могут превратить смартфон в устройство прослушки
06:36
Общество
Врач назвала пять причин навсегда отказаться от семечек
06:36
Происшествия
Сахалинца приговорили к четырем годам тюрьмы за пьяное ДТП
06:35
Общество
Аналитик Fox News: почему Белый дом прекратил расследование происхождения COVID-19?
06:27
Политика
ФСБ заявила подрыве США территориальной целостности России
06:21
Общество
СК задержал оскорбивших пилотов упавшего в Барановичах Як-130
06:21
Политика
NYT сообщил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
06:01
Общество
Назван самый дешевый вариант окрошки
06:00
Общество
Сомелье рассказал, за сколько в Крыму можно купить качественное местное вино
05:59
Общество
Новые стандарты жилищного строительства утвердят в Подмосковье
05:33
Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
05:32
Происшествия
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
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Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом

Шоу-бизнес
Музыка и игристое: Каменских устроила горячие танцы не с Потапом
instagram.com  /  @kamenskux

Москва, 28 мая. Украинская певица Настя Каменских весело провела вечер с подругой. Своими танцами и песнями она решила поделиться с фанатами через свою страницу в Instagram.

Музыкантка собрала пятимиллионную армию подписчиков в своих соцсетях, и вечером 27 мая она решила поделиться с ними новым видео. Исполнительница, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, включила песню Nelly & Kelly Rowland — Dilemma и в шутку «спела» ее в бутылку шампанского вместо микрофона. Компанию ей составила экс-супруга музыканта Алексея Завгороднего (также известного как Позитив) Аня Андрийчук.

«Лучшая подруга, музыка, танцы и игристое. Отмечайте подружку, с которой на выходных нужно обязательно устроить что-то похожее», — подписала Каменских свой пост.

Подписчики прислушались к призыву музыкантки. Они начали активно отмечать своих друзей, но не обошлось и без шуток.

«Лучшая подруга — это горе в семье», — написала одна из фанаток.

Ранее певица Клава Кока похвасталась своей дорогостоящей покупкой. Ее «первенцем» стал восьмимиллионный автомобиль «Майбах».

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музыка instagram каменских
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