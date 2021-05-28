Россельхознадзор назвал причину массовой гибели оленей на Камчатке

Камчатка, 28 мая. Региональное управление Россельхознадзора сообщило о результатах расследования массовой гибели оленей на севере Камчатки, факт которого выявлен 30 апреля.

Специалисты произвели осмотр территории, на которой найдены мертвые олени, 6 мая. На расстоянии от пяти до 40 метров друг от друга вдоль берега Охотского моря были найдены останки 352 оленей. Признаков заразных болезней визуально не было установлено, трупы были повреждены дикими животными и птицами.

Исследования отобранных проб останков оленей и почвы не выявили возбудителя сибирской язвы. В Россельхознадзоре считают, что причиной массовой гибели оленей на Камчатке стал голод.

«Учитывая полученные результаты лабораторных испытаний, данных осмотра, толщину снежного покрова (40-50 см) и наличие под снегом воды и льда можно сделать вывод о том, что причиной падежа стал голод», — сообщает ведомство.

Ранее глава Министерства рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский заявил, что рыболовы Камчатки в ходе путины 2021 года смогут добыть около 350 тысяч тонн лососевых. Министр выразил надежду, что рыбаки не столкнутся с «разночтением фактических подходов и прогнозных значений от науки».