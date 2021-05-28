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28 мая 05:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
05:02
Армия
Ходовые испытания атомной подлодки проекта 885М «Новосибирск» пройдут в июне
05:01
Происшествия
Четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае
05:00
Общество
Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море
04:46
Общество
Авиакомпания «Аврора» ввела студенческий тариф для полетов на Курилы
04:46
Спорт
Nike разорвала сотрудничество с Неймаром
04:44
Политика
Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями
04:43
Общество
Жителей Приморья ждут сильные ливни 28 мая из-за корейского циклона
04:42
Общество
Самогонные аппараты могут разрешить продавать только в специальных магазинах
04:41
Общество
Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачных снимков
04:24
Политика
Генерал армии США предостерег страну от войны с Россией и Китаем
04:22
Общество
Зато Америка «не агрессор»: в Сети ответили главе Польши на «ненормальную Россию»
04:16
Общество
Омбудсмен Петербурга заявил о незаконности принудительной дактилоскопии детей
04:15
Общество
Трейлер картины «Старое» Найта Шьямалана появился в Сети
04:14
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04:00
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Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира

Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
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Лондон, 28 мая. Исследователи собрали мировую статистику в преддверии Всемирного дня без табака и выяснили, в какой стране люди курят больше всего.

Результаты опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Обзор охватывал период с 1990 по 2019 год. Аналитики исследовали статистику курения и употребления табака в 204 странах мира. Она была собрана в ходе 3625 общенациональных опросов.

Самыми «курящими» государствами стали Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. Для наглядности исследователи уточнили, что каждый третий курильщик в мире живет в КНР. Исходя из полученных данных, количество людей, употребляющих табак, растет из года в год. В 2019-м показатель достиг отметки в 1,1 млрд человек. На сегодняшний день курение «убило» 7,7 млн людей.Чтобы эффективно бороться с «дымной» эпидемией странам необходимо осуществить ряд эффективных мер, которые будут включать повышение налогов на табак, считают ученые.

Недавно глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков. Он уверен, что в повседневной жизни экологическое благополучие человека обеспечивается правом на защиту от табачного дыма.

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сигареты курение статистика
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