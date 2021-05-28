Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира

Лондон, 28 мая. Исследователи собрали мировую статистику в преддверии Всемирного дня без табака и выяснили, в какой стране люди курят больше всего.

Результаты опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Обзор охватывал период с 1990 по 2019 год. Аналитики исследовали статистику курения и употребления табака в 204 странах мира. Она была собрана в ходе 3625 общенациональных опросов.

Самыми «курящими» государствами стали Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. Для наглядности исследователи уточнили, что каждый третий курильщик в мире живет в КНР. Исходя из полученных данных, количество людей, употребляющих табак, растет из года в год. В 2019-м показатель достиг отметки в 1,1 млрд человек. На сегодняшний день курение «убило» 7,7 млн людей.Чтобы эффективно бороться с «дымной» эпидемией странам необходимо осуществить ряд эффективных мер, которые будут включать повышение налогов на табак, считают ученые.

Недавно глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков. Он уверен, что в повседневной жизни экологическое благополучие человека обеспечивается правом на защиту от табачного дыма.