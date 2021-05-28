Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка

Тюмень, 28 мая. Мошенница получила 360 тысяч рублей материнского капитала за ребенка, которого никогда не имела.

Жительница Тюмени решила купить поддельное свидетельство о рождении сына в мае 2020 года. Затем она пошла в МФЦ, где получила пособие и маткапитал. Она получала выплаты с мая 2020 по февраль 2021 года, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь женщину ожидают судебные разбирательства. Ее действия были квалифицировали по статье «Мошенничество при получении выплат».

Недавно житель Екатеринбурга столкнулся с новым видом мошенничества в России. Ему предоставила займ микрокредитная организация, о котором он не просил.