Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк

Москва, 28 мая. Актриса Анастасия Заворотнюк почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее близкие рассказали о состоянии здоровья актрисы.

Больше всех за Анастасию Заворотнюк переживает ее дочь. Он рассказала, что никак не может смириться с болезнью матери, и сама проходит лечение. Об этом Анна написала в Instagram.

«Страшная болезнь моей мамы, которая окончательно перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутра лет и до сих пор это делаю», — рассказала дочь актрисы.

Анне приходится заниматься с психологом, чтобы справиться со своей болью. Последние несколько лет стали самыми тяжелыми для нее.

Также недавно один из приближенных к семье Заворотнюк рассказал, что недавно у Анастасии случился рецидив. Актриса набрала много лишнего веса из-за гормонов и потеряла все волосы. Ее коллега сказал, что Заворотнюк стала неузнаваемой.

Врачи разрешили знаменитости посещать бассейн, но во время плавания ей резко стало плохо. Обследование показало, что у нее закружилась голова из-за рецидива рака. Врачи прикладывают все усилия, чтобы вернуть стадию ремиссии.

Ранее онкобольная Анастасия Заворотнюк лишилась всего бизнеса. Федеральная налоговая служба ликвидировала три фирмы, принадлежавшие звезде ситкома «Моя прекрасная няня». Соответствующее решение было принято налоговиками по ряду причин, среди которых: неуплата налогов и недостоверность предоставляемых сведений.