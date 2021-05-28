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новостей
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
05:02
Армия
Ходовые испытания атомной подлодки проекта 885М «Новосибирск» пройдут в июне
05:01
Происшествия
Четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае
05:00
Общество
Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море
04:46
Общество
Авиакомпания «Аврора» ввела студенческий тариф для полетов на Курилы
04:46
Спорт
Nike разорвала сотрудничество с Неймаром
04:44
Политика
Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями
04:43
Общество
Жителей Приморья ждут сильные ливни 28 мая из-за корейского циклона
04:42
Общество
Самогонные аппараты могут разрешить продавать только в специальных магазинах
04:41
Общество
Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачных снимков
04:24
Политика
Генерал армии США предостерег страну от войны с Россией и Китаем
04:22
Общество
Зато Америка «не агрессор»: в Сети ответили главе Польши на «ненормальную Россию»
04:16
Общество
Омбудсмен Петербурга заявил о незаконности принудительной дактилоскопии детей
04:15
Общество
Трейлер картины «Старое» Найта Шьямалана появился в Сети
04:14
Наука
Окаменелости обитавших в горячих морях рыб нашли в пустыне Египта
04:00
Общество
Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток
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Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк

Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
Кадр из сериала «Каспий 24»

Москва, 28 мая. Актриса Анастасия Заворотнюк почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее близкие рассказали о состоянии здоровья актрисы.

Больше всех за Анастасию Заворотнюк переживает ее дочь. Он рассказала, что никак не может смириться с болезнью матери, и сама проходит лечение. Об этом Анна написала в Instagram.

«Страшная болезнь моей мамы, которая окончательно перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутра лет и до сих пор это делаю», — рассказала дочь актрисы.

Анне приходится заниматься с психологом, чтобы справиться со своей болью. Последние несколько лет стали самыми тяжелыми для нее.

Также недавно один из приближенных к семье Заворотнюк рассказал, что недавно у Анастасии случился рецидив. Актриса набрала много лишнего веса из-за гормонов и потеряла все волосы. Ее коллега сказал, что Заворотнюк стала неузнаваемой.

Врачи разрешили знаменитости посещать бассейн, но во время плавания ей резко стало плохо. Обследование показало, что у нее закружилась голова из-за рецидива рака. Врачи прикладывают все усилия, чтобы вернуть стадию ремиссии.

Ранее онкобольная Анастасия Заворотнюк лишилась всего бизнеса. Федеральная налоговая служба ликвидировала три фирмы, принадлежавшие звезде ситкома «Моя прекрасная няня». Соответствующее решение было принято налоговиками по ряду причин, среди которых: неуплата налогов и недостоверность предоставляемых сведений.

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здоровье онкология заворотнюк
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