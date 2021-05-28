«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России

Токио, 28 мая. Японии нечего будет противопоставить России, если Москва завершит создание «оружия завтрашнего дня», пишут жители Поднебесной в комментариях к соответствующей новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе заявил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом (ИИ), которых он назвал «оружием завтрашнего дня», пишет японское издание Yomiuri.

В апреле Шойгу осмотрел завод, где производятся роботизированные системы, к примеру, боевой многофункциональный комплекс на гусеничном ходу «Уран-9». Он уже зарекомендовал себя при работе в Сирии. Россия, уступая по численности населения Китаю и США, поставила себе задачу, создать роботизированное оружие, которое может поражать цели без приказа человека. Если это произойдет, это окажет прямое влияние на международную конкуренцию в этой сфере.

В комментариях к новости пользователи подчеркивают, что Японии необходимо оружие с ИИ. В частности пользователь под ником Arare обратил внимание, что «если враг ударит роботами с ИИ, то Японии не хватит людских ресурсов, чтобы отразить эту атаку».

«Электромагнитные волны и лазерное оружие в будущем обесценят истребители и танки. Японии также необходимы роботы и с точки зрения борьбы со стихийными бедствиями», — добавил www.

«Что ни говори, но российская армия сильна», — приводит перевод комментария пользователя Naka портал «ИноСМИ».

«Они уже в эпохе звездных войн, а в Японии шумиху вызывают чертежи пулемета», — пишет Sak.

Отдельные опасения вызывают у японцев поведение машин с ИИ. Многие вспоминают фильм «Терминатор», опасаясь похожего развития событий.

«Похоже, мир движется в направлении терминаторов. Вы хотите наделить бесчувственные машины правом решать, кому жить, а кому нет? Глупость людей не имеет границ», — пишет Swk.

Ранее военный эксперт Борис Рожин подтвердил слова командующего Космическими силами США Джона Реймонда о наличии у России оружия, способного нарушить работу или уничтожить спутники США. Эксперт в беседе с ФАН отметил, что Вашингтон тоже располагает таким оружием и при этом отказывается от демилитаризации космоса.

Как уточнил эксперт, США, Россия и Китай располагают противоспутниковым оружием в равной степени, хотя разработки Москвы более совершенные. Однако Россия настаивает на подписании соглашения о демилитаризации космоса, от которого США отказываются.