Ходовые испытания атомной подлодки проекта 885М «Новосибирск» пройдут в июне

Москва, 28 мая. Первая российская серийная атомная подлодка проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» выйдет на заводские ходовые испытания в конце июня текущего года.

Согласно информации источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, после этого пройдут госиспытания со стрельбами. Субмарина выполнит запуски ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

Передача АПЛ российскому флоту планируется в конце 2021 года, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Сегодня на Севмаше находятся семь субмарин проекта 885М на разных этапах постройки.

Недавно американцы объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем». Субмарины типа «Кондор» предназначены для охоты на вражеские стратегические подводные лодки. Они обладают титановыми корпусами, устойчивыми к коррозии и большим глубинам, а также мощным вооружением.