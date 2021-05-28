Авиакомпания «Аврора» ввела студенческий тариф для полетов на Курилы

Южно-Сахалинск, 28 мая. Российская авиакомпания «Аврора» запустила специальную программу, по которой студенты по скидке смогут полететь в Южно-Курильск.

Скидка на новые тарифы будет действовать только для лиц не старше 23 лет по маршрутам Южно-Сахалинск — Южно-Курильск и Южно-Сахалинск — Курильск. Стоимость одного билета будет в районе 3 тыс. рублей в одну сторону.

Такое решение приняло руководство Сахалинской области. Купить билет по скидочному тарифу можно будет только при предъявлении справки из образовательной организации и студенческого билета.

Недавно авиакомпания «Аврора» приняла решение возобновить рейсы по маршруту Владивосток — Сеул. Однако на борт самолета, вылетающего в Сеул, смогут зайти только граждане Южной Кореи, россияне с визами F-5 и F-6.