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новостей
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
05:02
Армия
Ходовые испытания атомной подлодки проекта 885М «Новосибирск» пройдут в июне
05:01
Происшествия
Четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае
05:00
Общество
Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море
04:46
Общество
Авиакомпания «Аврора» ввела студенческий тариф для полетов на Курилы
04:46
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Nike разорвала сотрудничество с Неймаром
04:44
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Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями
04:43
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Жителей Приморья ждут сильные ливни 28 мая из-за корейского циклона
04:42
Общество
Самогонные аппараты могут разрешить продавать только в специальных магазинах
04:41
Общество
Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачных снимков
04:24
Политика
Генерал армии США предостерег страну от войны с Россией и Китаем
04:22
Общество
Зато Америка «не агрессор»: в Сети ответили главе Польши на «ненормальную Россию»
04:16
Общество
Омбудсмен Петербурга заявил о незаконности принудительной дактилоскопии детей
04:15
Общество
Трейлер картины «Старое» Найта Шьямалана появился в Сети
04:14
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Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями

Политика
Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями
Федеральное агентство новостей

Минск, 28 мая. Минск рассчитывает, что Москва поддержит Белоруссию в условиях санкций со стороны США. Об этом рассказал белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает «Украина.ру».

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — заявил Головченко.

Он вспомнил случай с самолетом RyanAir. Его удивляет «лицемерие», когда белорусского гражданина, воевавшего в составе нацистского батальона «Азов» (запрещен в Российской Федерации) и занимающегося ведением Telegram-канала NEXTA, представители ЕС называют героем.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Евросоюз решил применить против Минска секторальные санкции, чтобы обрушить экономику и создать условия для госпереворота.

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санкции белоруссия запад головченко
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