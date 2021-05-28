Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями

Минск, 28 мая. Минск рассчитывает, что Москва поддержит Белоруссию в условиях санкций со стороны США. Об этом рассказал белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — заявил Головченко.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает «Украина.ру» .

Он вспомнил случай с самолетом RyanAir. Его удивляет «лицемерие», когда белорусского гражданина, воевавшего в составе нацистского батальона «Азов» (запрещен в Российской Федерации) и занимающегося ведением Telegram-канала NEXTA, представители ЕС называют героем.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Евросоюз решил применить против Минска секторальные санкции, чтобы обрушить экономику и создать условия для госпереворота.