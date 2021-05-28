Самогонные аппараты могут разрешить продавать только в специальных магазинах

Москва, 28 мая. Продажа самогонных аппаратов только в специальных магазинах рассматривается как одна из мер борьбы с незаконным коммерческим оборотом.

Таким образом, россиянам не запретят производство самогона для домашнего использования, но ограничат его продажу, рассказали РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) с Росалкогольрегулированием обсуждают такой вариант как один из способов найти компромиссный вариант в реализации этих устройств, которые широко используются для нелегального производства алкоголя на продажу. Этот вопрос стал актуален особенно после отчетов за 2020 год: оказалось, что количество поисковых запросов россиян о покупке аппарата увеличилось на треть. Ранее Титов уже высказался в поддержку полного запрета на самогонные аппараты в России.