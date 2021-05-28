Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачных снимков

, 28 мая. Профессиональный российский фотограф Наталья Аксенова раскрыла секреты качественных снимков, которые могут украсить любое изображение.

Одним из немаловажных факторов является правильный четкий взгляд фотографируемого человека.

«Самый главный секрет — это глаза. Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона — это их любимый человек или любовник», — сообщила Аксенова в интервью сайту радио Sputnik.

Кроме правильного взгляда, человеку важна правильность позы. В кадре должны присутствовать ломаные линии. Руки или нога, при условии их нахождения в кадре, должны быть согнутыми, пояснила Аксенова.

Ранее фотограф из Петербурга запечатлел полет дикой пустельги над городом. Он заметил птичье гнездо, свитое на одном из домов в Приморском районе Северной столицы.