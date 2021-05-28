Генерал армии США предостерег страну от войны с Россией и Китаем

Вашингтон, 28 мая. Глава американского Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли предупредил свою страну, что ни коем образом нельзя допустить начало войны с РФ и КНР.

Милли призвал обратить внимание на непростую ситуацию в отношениях государств между собой, в частности отметил, что после окончания Второй мировой войны прошло уже 76 лет и сейчас мир стоит на грани.

«Сейчас мы находимся на 76-м году мира между Великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжелом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани», — сказал генерал

Ранее эксперты выразили мнение, что «холодная война» между США и Россией может сильно ударить по Украине. Виктория Нуланд, сыгравшая одну из ключевых ролей в развитии событий на Майдане в 2014 году и известная как «дама с печеньками», скоро начнет формировать всю американскую политику в Европе, в том числе в ее восточной части. Украинские политологи считают, что для России это очень плохой знак.