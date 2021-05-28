Зато Америка «не агрессор»: в Сети ответили главе Польши на «ненормальную Россию»

Москва, 28 мая. Польский президент Анджей Дуда обвинил РФ в «пренебрежении к международному праву» и назвал ее «ненормальной страной», чем вызвал шквал критики со стороны соцсетей.

Лидер Польши сделал это заявление во время церемонии в День независимости Грузии. Россиянам очень не понравилась речь польского политика. Об этом сообщает Regnum.

«Вот мне интересно, что РФ первой ни к кому не лезет, это со всех сторон на нее гавкают, устраивают провокации, причем иногда смешные, и вдруг оказывается, что это РФ всех гнобит…» — написала Nata Nata.

Сергей Т. вспомнил русского писателя Федора Достоевского. Он раньше не понимал, за что автор произведения «Идиот» так не любил поляков, но теперь считает, что он прав.

«О, начинай сначала, со времен Лжедмитрия. Великая Речь Посполитая», — пишет Владимир М.

Другой пользователь написал, что Россия — это тысячелетняя цивилизация, насчитывающая свыше 120 наций и народов. Польша, на фоне РФ, выглядит намного скромнее.

«Зато Америка «не агрессор»! Все войны в мире из-за Америки!» — подытожил Пабло Э.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли президента Франции Эмануэля Макрона из-за его слов об «инструментах влияния» на Россию.